Day Two: 37th Annual Montana Pro Rodeo Circuit Finals, Saturday 1/16

Results from the second round of the 37th Annual Montana Pro Rodeo Circuit Finals, Four Seasons Arena, Montana Expo Park, January 16, 2016.

Bareback Riding: 1. Chase Erickson, Helena, 84 points on Sankey Rodeo’s Bad Moon, $2246.91; 2. Justin Miller, Billings, 77, $1685.18; 3. Tucker ZIngg, Glendive, 75, $1123.45; 4 split Buck Lunak, Cut Bank and Anthony Thomas, 72, $280.86 each; 5/6 Tyler Nelson, Victor and Heath Ford, Slocum, TX, 71; 7. J2 Bridges, Dillon, 70; 8. Chase Redfield, Opheim, 57; 9. Carbomb Mumm, Powell, WY, 54; No Score – Cavan Wrzesinski, Boulder and Sylvan LaCross, Baker.

Average: 1. Chase Erickson, 162/2; 2. Heath Ford, 153/2; 3. Tyler Nelson, 151/2; 4. Buck Lunak, 148/2

Team Roping: 1. Jade Stoddard, Rexberg, ID/Ike Folsom, Dillon, 4.8, $2246.91; 2. Clay Robertson, Augusta/John Robertson, Polson, 5.8, $1685.18; 3. Casey Tew, Wolf Creek/Matt Robertson, Wolf Creek, 6.0, $1123.46; 4. Clayton Miller, Billings/Hank Hollenbeck, Molt, 7.1, $561.73; 5. Dustin Bird, Cut Bank/Kory Mytty, Lolo, 7.2; 6. Travis Nichols, Helena/Tim Garrison, Divide, 7.5; 7. Shawn Bessette, Great Falls/Sid Sporer, Cody, WY, 20.7; No Time – Travis Winters, Joliet/Kyle DeSaveur, Joliet; Jason Carlson, Two Dot/Sam Levine, Wolf Creek; Shawn Bird, Cut Bank/Justin VIles, Cody, WY; Brady Williams, Hammond/Zach Schweigert, Livingston; Delon Parker, Worden/Ryan Zurcher, Torrington, WY.

Average: 1. Jade Stoddard/Ike Folsom, 10.5/2; 2. Dustin Bird/Kory Mytty, 12.3/2; 3. Clayton Miller/Hank Hollenbeck, 14.6/2; 4. Clay and John Robertson, 5.8/1.

High School Challenge:

Bareback Riding – 1. Shawn Perkins, Roberts, 61; 2. Troy Kirkpatrick, Wise River, 60; No Score – Koltin Kimmel, Forsyth

Saddle Bronc Riding – 1. Sage Newman, Melstone, 74; Trevor Clark, Brusett, 68; No Score – Houston Brown, Miles City and Will South, Bainville

Steer Wrestling: 1. Ty Erickson, Helena, 3.8, $2246.91; 2/3. Matt Mausseau, Hensall, ON and Mike Gollaher, Cascade, 4.3, $1404.31, each; 4. Josh Boka, Dillon, 4.7, $561.72; 5/6. Kane Cartwright, East Helena and Bridger Chambers, Stevensville, 5.0; 7. Ross Mosher, Augista, 5.6; 8. Shawn Downing Silver Star, 7.2; No Time – Austin Malek, Highwood; John Gee, Stanford; and Beau Clark, Belgrade.

Average: 1. Ty Erickson, 8.3/2; 2. Kane Cartwright, 8.8/2; Josh Boka, 9.1/2; 4. Bridger Chambers, 9.8/2.

Saddle Bronc Riding: 1. Cole Neely, Duchess, AB, 82 points on New West Rodeo Productions 810 Black Sun, $2246.91; 2. Chase Brooks, Deer Lodge, 80, $1685.18; 3. Tyrell Smith, Cascade, 79, $1123.45; 4. Gus Thoreson, Dell, 76, $561.72; 5/6. Dustin Sippola, Nanton, AB, and Jesse Kruse, Great Falls, 60; Travis Nelson, Philip, SD, 57; No Score – Josh Reynolds, Ekalaka; Alan Gobert, Browning; Philip Shields, Dillon; Andrew Avjene, Melville; Kendall Green, Cohagen.

Average: 1. Tyrell Smith, 159/2; 2. Gus Thoreson, 149/2; Cole Neely, 147/2; Dustin Sippola, 138/2

Tie Down Roping: 1. Chad Johnson, Cut Bank, 8.6, $2246.91; 2. Jason Schaffer, Broadus, 9.1, $1685.18; 3. Nolan Conway, Browning, 9.5, $1123.45; 4. Austin Barstow, Springview, NE, 10.1, $561.72; 5. Kevin Peterson, Kilgore, NE, 10.5; 6. Bode Scott, Pryor, 11.1; 7/8. Logan Hofer, Magrath, AB and Ryan Siemsen, Worden, 11.4; 9. Bryant MIkkelson, Buffalo, 14.2; 10. Colton Redmond, Wiggins, MS 167; 11. J.C. Crowley, Poplar, 18.4; Hank Hollenbeck, Molt, 23.0

Average: 1. Chad Johnson, 18.7/2; 2. Kevin Peterson, 20.4/2; 3. Ryan Siemsen, 22.1/2; 4. Nolan Conway, 23.4/2

Barrel Racing: 1. Heather Knerr, Grass Range, 13.42, $2246.91; 2. Carmel Wright, Roy, 13.47, $1685.18; 3. Kaela Murphy, Belgrade, 13.53, $1123.45; 4. Ashley Sudan, Whitefish, 13.61, $561.72; 5. Emily Kallenberger, Havre, 13.64; 6. Lindsay Kruse, Winston, 13.80; 7. Mandy Hamilton, Manhatten, 14.05; 8. Lisa Anderson, Bozeman, 14.91; 9. Shelly Anzick, Shepherd, 18.03; 10. Shelley Murphy, Helena, 18.16; 11. Dillon McPherson, Wolf Point, 18.26; 12. Rene Cloninger, Helena, 18.49

Average: 1, Heather Knerr, 26.61/2; Ashley Sudan, 26.86/2; 3. Kaela Murphy, 27.15/2; 4. Emily Kallenberger, 27.42/2

Bull Riding: No Qualified Rides

Average: 1. Dustin Jenkins, 85/1; 2. Preston Louis, 77/1

Montana Pro Rodeo Circuit Finals