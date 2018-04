State High School Swimming Finals Highlights and Scores, 2/13

GIRLS TEAM STANDINGS AND SCORES

AA TEAMS

PLACE TEAM POINTS

1 Missoula Hellgate High School 338

2 Bozeman High School 214

3 CM Russell High School 107

4 Helena High School 106.5

5 Glacier High School 90.5

6 Missoula Sentinel High School 89

7 Billings Senior High School 53

8 Missoula Big Sky/Loyola High School 47

9 Helena Capital High School 33

10 Billings West High School 27

11 Billings Skyview High School 13

12 Great Falls High School 8

13 Butte High School 4

Flathead High School 0

A TEAMS

PLACE TEAM POINTS

1 Havre High School 67

2 Billings Central High School 43

3 Columbia Falls High School 19

4 Whitefish High School 12

Hardin High School 0

BigFork High School 0

FINISH TIME 2:45 PM Merle L. Gunderson

Meet Referee

BOYS TEAM STANDINGS AND SCORES

AA TEAMS

PLACE TEAM POINTS

1 Missoula Hellgate High School 289

2 Bozeman High School 149

3 CM Russell High School 116

4 Billings Senior High School 84

5 Missoula Big Sky/Loyola High School 78

6 Butte High School 76

7 Billings West High School 71

8 Glacier High School 62

9 Great Falls High School 53

10 Missoula Sentinel High School 44

11 Helena High School 20

12 Billings Skyview High School 9

13 Helena Capital High School 5

14 Flathead High School 4

A TEAMS

PLACE TEAM POINTS

1 Columbia Falls High School 96

2 Billings Central High School 73

3 Whitefish High School 13

4 Hardin High School 9

Havre High School 0

FINISH TIME 2:45 PM Merle L. Gunderson

Meet Referee

INDIVIDUAL RESULTS:

Event 1 Girls 200 Yard Medley Relay

Team R elay Finals Time

A - Final

1 Hellgate A 1:47.36

2 Bozeman A 1:53.46

3 Sentinel A 1:58.53

4 CM Russell A 2:00.66

5 Central A 2:02.59

--- Senior A DQ

B - Final

7 Havre A 2:00.94

8 Big Sky/Loyola A 2:03.07

9 West A 2:04.38

10 Capital A 2:05.60

11 Whitefish A 2:09.63

--- Glacier A DQ

Event 2 Boys 200 Yard Medley Relay

Team R elay Finals Time

A - Final

1 Hellgate A 1:36.55

2 CM Russell A 1:45.03

3 Senior A 1:47.46

4 Big Sky/Loyola A 1:48.09

5 West A 1:49.19

--- Central A DQ

B - Final

7 Bozeman A 1:51.28

8 Great Falls A 1:52.12

9 Helena HS A 1:54.44

10 Skyview A 1:56.04

11 Flathead A 1:58.56

12 Capital A 2:00.42

Event 3 Girls 200 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Hamlin, Hailey JR Bozeman 1:55.49

2 Fee, Julian JR Hellgate 2:00.90

3 Ecklund, Jesse Helena HS 2:01.32

4 Leiby, Brooklyn FR Sentinel 2:02.62

5 Becker, Claire FR Hellgate 2:03.59

--- Rizzuto, Mari SO Hellgate DQ

B - Final

7 Ammons, Kelsey SO Hellgate 2:02.64

8 Seth, Darby JR Bozeman 2:03.10

9 Fiddler, Cailin SO West 2:03.26

10 Hall, Laina SO Bozeman 2:03.39

11 Miller, Amelia SO Havre 2:05.90

12 Sobek, Katie SO Bozeman 2:06.49

Event 4 Boys 200 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Harder, Ethan Senior 1:43.04

2 Faust, Dylan FR Hellgate 1:46.68

3 Bentley, Jake SR Butte 1:48.06

4 Burnham, Nate JR Glacier 1:48.44

5 Spoerl, Wade JR Bozeman 1:51.16

6 Biddle, Jared SR Great Falls 1:53.26

B - Final

7 Westernfelder, Finnian FR Hellgate 1:54.62

8 Friar, Zayne JR CFalls High 1:55.32

9 Ackerlund, Alex Helena HS 1:56.29

10 May, Tate SR Bozeman 1:57.86

11 Baldry, Tanner FR Hellgate 1:58.54

12 Hanlon, Brandon SO Great Falls 1:59.13

Event 5 Girls 200 Yard IM

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Aoki, Mari SO Hellgate 2:06.09

2 Smart, Gabby FR Hellgate 2:11.15

3 Dlakic, Amilla SO Bozeman 2:15.76

4 Popp, AJ FR Glacier 2:17.15

5 Becker, Ellee SO Hellgate 2:19.57

6 Westie, Darlene FR CM Russell 2:20.40

B - Final

7 Fiddler, Cailin SO West 2:18.96

8 Klungland, Avree Capital 2:19.15

9 Fero, Audrey FR Sentinel 2:23.20

10 Heryla, Kate SR CM Russell 2:24.77

11 D'Amico, Ellie FR Big Sky/Loyola 2:27.20

12 Albright, Shayna SR Hellgate 2:28.28

Event 6 Boys 200 Yard IM

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Zimmer, Adam JR Big Sky/Loyola 1:52.55

2 Fritz, Matthew SO Hellgate 2:00.68

3 Brennan, Patrick SR CM Russell 2:03.36

4 Maas, Conner Senior 2:05.02

5 Carlson, Cody SO Sentinel 2:11.10

6 Guter, Joseph FR Great Falls 2:13.91

B - Final

7 Clason, Anthony FR Glacier 2:11.01

8 McMAHON, Simon FR Hellgate 2:13.01

9 Jourdonnais, Nate SR Big Sky/Loyola 2:13.77

10 Fleury, Jacob Capital 2:16.79

11 Liebold, Tim SO Great Falls 2:20.07

12 Mork, Nels JR Central 2:20.96

Event 7 Girls 50 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Stroh, Jadyn SO Hellgate 24.19

2 Stevens, Hannah Senior 24.95

3 Nelson, Karyssa SR CFalls High 25.47

4 Gibson, Olivia SO Glacier 25.56

5 Carroll, Erin Skyview 25.81

6 Gray, Ayana SO CM Russell 26.22

B - Final ... (Event 7 Girls 50 Yard Freestyle)

Name Y r School Finals Time

B - Final

7 Vernon, Avery JR Hellgate 25.72

8 Klundt, Madison SO Bozeman 26.27

9 Cammon, Lita SR Havre 26.39

10 Adams, Jessica Capital 26.79

11 Caffrey, Ashley SR CFalls High 26.84

12 Salonen, Kennedy SR Hellgate 27.15

Event 8 Boys 50 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Babcock, Colton JR CFalls High 21.95

2 Leuthold, Jack FR Central 22.28

3 Campbell, Brendon SO Hellgate 22.34

4 Mahns, Darragh SO Hellgate 22.39

5 Spragg, Andrew JR CM Russell 22.97

6 Healey, John SR Central 23.93

B - Final

7 Harper, Chris SR Sentinel 23.85

8 Johnson, Zach FR Butte 24.24

9 Hooker, Kennan SR Hardin 24.32

10 Harris, Jase JR Great Falls 24.43

11 Szekely, Joseph SO Big Sky/Loyola 25.15

12 Neeser, Michael JR Hardin 25.38

Event 9 Girls 100 Yard Butterfly

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Stroh, Jadyn SO Hellgate 58.26

2 Bauman, Olivia SO CM Russell 1:01.02

3 Leiby, Brooklyn FR Sentinel 1:01.55

4 Gibson, Olivia SO Glacier 1:02.72

5 Fee, Julian JR Hellgate 1:02.84

6 Lyle, Alexys Senior 1:03.70

B - Final

7 Hall, McKINLEY SR Bozeman 1:02.84

8 Summers, Katie Helena HS 1:02.98

9 Westie, Darlene FR CM Russell 1:05.07

10 Salonen, Kennedy SR Hellgate 1:06.22

11 Flosi, Hannah JR CM Russell 1:06.86

12 Carroll, Megan JR CM Russell 1:07.48

Event 10 Boys 100 Yard Butterfly

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Berkoff, Cale JR Hellgate 52.65

2 Brennan, Patrick SR CM Russell 55.79

3 Christian, Colter SR Hellgate 56.76

4 Healey, John SR Central 57.67

5 Friar, Zayne JR CFalls High 57.70

6 Ducuennois, Eli SO Bozeman 58.37

B - Final

7 Angeli, Nick Helena HS 57.79

8 Vankeuren, Michael FR West 58.55

9 Schiller, Kyle JR Bozeman 59.70

10 Mork, Nels JR Central 1:00.66

11 Huynh, Hung West 1:00.86

12 Schauber, Jacob Skyview 1:02.22

Event 11 Girls 100 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Berkoff, Katharine FR Hellgate 51.73

2 Hamlin, Hailey JR Bozeman 53.54

3 Rohlf, Kilee JR Bozeman 54.40

4 Stevens, Hannah Senior 54.69

5 Murphy, Kate Helena HS 55.26

6 Klungland, Avree Capital 56.64

B - Final

7 Ammons, Kelsey SO Hellgate 55.90

8 Condit, Aidan FR Big Sky/Loyola 56.58

9 Archibald-Wilson, Sydney FR Hellgate 56.87

10 Klundt, Madison SO Bozeman 57.29

11 Cammon, Lita SR Havre 57.41

12 Ma, Hayley SO Central 57.52

Event 12 Boys 100 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Babcock, Colton JR CFalls High 46.91

2 Mahns, Darragh SO Hellgate 48.00

3 Faust, Dylan FR Hellgate 48.03

4 Leuthold, Jack FR Central 48.30

5 Maas, Conner Senior 50.28

6 Hoffman, Matthew JR Bozeman 50.39

B - Final

7 Spragg, Andrew JR CM Russell 51.31

8 Brennan, Noah JR CM Russell 52.81

9 Jourdonnais, Nate SR Big Sky/Loyola 53.07

10 Johnson, Zach FR Butte 53.15

11 Dicks, Denver JR Whitefish 53.34

12 Hohman, Jacob SO CFalls High 53.42

Event 13 Girls 500 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Aoki, Mari SO Hellgate 5:10.23

2 Rizzuto, Mari SO Hellgate 5:22.79

*3 Ecklund, Jesse Helena HS 5:25.04

*3 Popp, AJ FR Glacier 5:25.04

5 Miller, Amelia SO Havre 5:32.58

6 Becker, Claire FR Hellgate 5:39.99

B - Final

7 Hall, Laina SO Bozeman 5:32.97

8 Fagg, Katie FR Big Sky/Loyola 5:39.52

9 Sullivan, Annie FR Whitefish 5:39.82

10 Sobek, Katie SO Bozeman 5:46.91

11 Stevens, Tianna SR CM Russell 5:47.75

12 Carroll, Megan JR CM Russell 5:55.55

Event 14 Boys 500 Yard Freestyle

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Bentley, Jake SR Butte 4:55.44

2 Butler, Jacob SR Hellgate 4:58.53

3 Burnham, Nate JR Glacier 5:01.05

4 Spoerl, Wade JR Bozeman 5:04.51

5 Smith, Conrad West 5:08.64

6 Christian, Colter SR Hellgate 5:10.76

B - Final

7 Powell, Quinn JR Bozeman 5:17.33

8 Arnold, Brayden FR West 5:17.41

9 Hanlon, Brandon SO Great Falls 5:20.95

10 Baldry, Tanner FR Hellgate 5:21.14

11 Perez, Matthew SO Whitefish 5:36.79

12 Moore, Shawn Helena HS 5:40.39

Event 15 Girls 200 Yard Freestyle Relay

Team R elay Finals Time

A - Final

1 Hellgate A 1:40.62

2 Bozeman A 1:41.36

3 Glacier A 1:44.22

4 Helena HS A 1:44.60

5 CM Russell A 1:46.67

6 Senior A 1:46.72

B - Final

7 Havre A 1:49.06

8 Capital A 1:50.23

9 Sentinel A 1:50.73

10 Central A 1:50.92

11 Whitefish A 1:52.32

12 Great Falls A 1:57.36

Event 16 Boys 200 Yard Freestyle Relay

Team R elay Finals Time

A - Final

1 Hellgate A 1:32.16

2 Bozeman A 1:33.77

3 CFalls High A 1:34.41

4 CM Russell A 1:34.81

5 Central A 1:35.53

6 Butte A 1:36.89

B - Final

7 Big Sky/Loyola A 1:36.76

8 Senior A 1:38.39

9 Great Falls A 1:40.47

10 Sentinel A 1:40.86

--- Glacier A DQ

--- Hardin A DQ

Event 17 Girls 100 Yard Backstroke

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Berkoff, Katharine FR Hellgate 55.26

2 Rohlf, Kilee JR Bozeman 1:00.54

3 Murphy, Kate Helena HS 1:00.96

4 Condit, Aidan FR Big Sky/Loyola 1:01.13

5 Summers, Katie Helena HS 1:01.92

6 Hall, McKINLEY SR Bozeman 1:02.27

B - Final

7 Seth, Darby JR Bozeman 1:01.90

8 Nelson, Karyssa SR CFalls High 1:01.99

9 Archibald-Wilson, Sydney FR Hellgate 1:02.01

10 Carroll, Erin Skyview 1:02.75

11 Becker, Ellee SO Hellgate 1:03.58

12 Ma, Hayley SO Central 1:04.47

Event 18 Boys 100 Yard Backstroke

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Berkoff, Cale JR Hellgate 50.72

2 Harder, Ethan Senior 50.73

3 Fritz, Matthew SO Hellgate 54.60

4 Hoffman, Matthew JR Bozeman 55.99

5 Brennan, Noah JR CM Russell 57.86

6 Ducuennois, Eli SO Bozeman 58.28

B - Final

7 McMAHON, Simon FR Hellgate 58.50

8 Johnson, Mason FR West 1:00.47

9 Biddle, Jared SR Great Falls 1:01.38

10 Grunzweig, Dawson SR CM Russell 1:01.91

11 Thomas, Chase SO Great Falls 1:03.45

12 Perez, Matthew SO Whitefish 1:03.61

Event 19 Girls 100 Yard Breaststroke

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Dlakic, Amilla SO Bozeman 1:06.77

2 Vernon, Avery JR Hellgate 1:09.30

3 Smart, Gabby FR Hellgate 1:10.15

4 McCANN, Aubri SR Havre 1:11.24

5 Welhaven, Hope SR Central 1:13.04

6 Reynolds, Keidon FR Sentinel 1:14.59

B - Final

7 Shannon, Ingrid FR Hellgate 1:13.65

8 Meyer, Maggie SR Central 1:14.73

9 Christopher, Ava SO Bozeman 1:15.56

10 Nielson, Tollie SR Sentinel 1:15.59

11 Slade, Haddy Senior 1:16.56

12 Smith, Madi SR CM Russell 1:17.68

Event 20 Boys 100 Yard Breaststroke

Name Y r School Finals Time

A - Final

1 Zimmer, Adam JR Big Sky/Loyola 56.05

2 Butler, Jacob SR Hellgate 1:05.92

3 Clason, Anthony FR Glacier 1:06.13

4 Carlson, Cody SO Sentinel 1:06.36

5 Johnson, Mason FR West 1:06.92

--- Smith, Conrad West DQ

B - Final ... (Event 20 Boys 100 Yard Breaststroke)

Name Y r School Finals Time

B - Final

7 Broden, Colter SR Bozeman 1:08.00

8 Hammond, William JR Central 1:08.32

9 Westernfelder, Finnian FR Hellgate 1:08.44

10 Kelsch, Zach SO Bozeman 1:09.22

11 Dicks, Denver JR Whitefish 1:09.60

12 Guter, Joseph FR Great Falls 1:10.60

Event 21 Girls 400 Yard Freestyle Relay

Team R elay Finals Time

A - Final

1 Hellgate A 3:35.68

2 Bozeman A 3:42.20

3 Helena HS A 3:47.72

4 Glacier A 3:49.28

5 CM Russell A 3:55.35

6 Sentinel A 4:00.64

B - Final

7 Big Sky/Loyola A 3:58.41

8 Havre A 4:00.90

9 West A 4:04.26

10 Great Falls A 4:18.25

11 Butte A 4:20.93

--- Skyview A DQ

Event 22 Boys 400 Yard Freestyle Relay

Team R elay Finals Time

A - Final

1 Hellgate A 3:14.85

2 Bozeman A 3:29.02

3 CFalls High A 3:33.31

4 Butte A 3:34.46

5 Glacier A 3:42.18

--- Great Falls A DQ

B - Final

7 West A 3:42.15

8 Sentinel A 3:45.30

9 CM Russell A 3:50.78

10 Whitefish A 3:51.27

11 Hardin A 3:56.76

12 Skyview A 3:56.81