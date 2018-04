5/21: Prep Track & Field Divisional Highlights and Results

Several divisional track and field meets held across the State.



Western AA Divisional Team Scores:

Boys:

1.Helena - 60

2.Flathead- 59

3.Glacier-45

4.Helena Capital-39

5.Sentinel-17

6.Big Sky-14

6.Hellgate-14

Girls:

1.Glacier- 49

2.Helena-48

3.Sentinel- 46

4.Helena Capital- 29.5

5.Big Sky- 29

6.Hellgate- 24

7.Flathead- 22.5

Eastern AA Divisional Team Scores:

Boys:

1. Senior - 144

2. West - 132.5

3. Bozeman - 105

4. C.M. Russell - 67

6. Great Falls High - 49

Girls:

1. Bozeman - 170

2. West - 114

3. C.M. Russell - 92.5

4. Senior - 55

5. Great Falls - 36.5

Eastern A Divisional Team Scores:

Boys:

1.Belgrade - 34

2.Dawson County - 26

3.Laurel - 25

4.Havre - 18.4

5.Billings Central Cat. - 18

6.Sidney - 12

7.Custer County - 8.2

8.Park - 8

9.Fergus - 5.2

10.Hardin - 2

Girls:

1.Laurel - 50

2.Sidney - 33.5

3.Custer County- 27

4.Park- 20.5

5.Fergus- 20

6.Belgrade- 13

7.Hardin- 10

8.Billings Central Cat - 5

8.Dawson County- 5

10.Havre- 2

Northern B Divisional Team Scores:

Boys:

1.Glasgow-118.5

2.Fairfield-105.5

3.Cut Bank-70

4.Conrad-56

5.Harlem-45

6.Shelby-38.5

7.Malta-33.5

8.Wolf Point-25

9.Poplar-24

10.Choteau-11

Girls:

1.Malta-189.83

2.Glasgow-108.33

3.Choteau-99.5

4.Fairfield-42

5.Shelby-37.33

6.Wolf Point-28

7.Cut Bank-11

8.Harlem-6

9.Poplar-4

10.Rocky Boy-1