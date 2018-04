Gonzaga Defeats Montana Volleyball Highlights from Saturday, 9/3

Gonzaga at Montana

Sep 03, 2016 at Missoula, Mont.

Gonzaga Bulldogs Volleyball defeat the Montana Griz in Missoula in three straight sets.

Gonzaga def. Montana, 3-0 (25-18, 25-18, 25-9)

Gonzaga (4-0) (Kills-aces-blocks) - FERRIS, McKayla 11-0-3; ALLEN,

Emmy 9-0-1; FOLGER, Paige 6-0-6; OPPIO, Katelyn 6-1-1; WIMBUSH, Imani

3-0-1; DUNN, Hailey 2-0-0; KUEHN, Jenna 1-0-0; DOUGLASS, Morgan 0-3-0;

THORKILDSEN, Marit 0-1-0; HALLUMS, Tiyana 0-1-0; SMITH, Faith 0-1-0;

Totals 38-7-7.0. (Assists) - KUEHN, Jenna 15; SMITH, Faith 14. (Dig

leaders) - HALLUMS, Tiyana 14; DOUGLASS, Morgan 9; SMITH, Faith 8

Montana (1-3) (Kills-aces-blocks) - LARAMEE, Cassie 9-0-1; URBACH,

Alexis 6-0-0; HUDDLESTON, Missy 5-1-1; WATKINS, Ashley 3-1-0; HAMMER,

Mykaela 3-2-0; PECK, Katie 2-0-1; GAOGAO, Silerolia 1-0-1; GRIMSRUD,

Janna 0-0-2; Totals 29-4-3.0. (Assists) - LINDSEY, Raegan 13; WATKINS,

Ashley 11. (Dig leaders) - AHEARN, Sadie 14; LINDSEY, Raegan 6

Attend: 572 Time: 1:22

Referees: Bill Forrester, John Kinyon