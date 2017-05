UGF Open Track & Field Highlights and Results

Highlights and results from the UGF Open track and field meet held on Saturday, May 6th.

Results:

Licensed to University of Great Falls HY-TEK's Meet Manager 5/6/2017 09:04 PM Great Falls Open - 5/6/2017 Memorial Field Results Event 3 Women 1500 Meter Run================================================================ Name Year School Finals ================================================================Finals 1 Teal Bullick Carroll 5:13.20 Event 4 Men 1500 Meter Run================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Chance Hyatt Carroll 4:05.97 2 Isaac Petsch Rocky Mounta 4:06.03 3 Jace Kalbfleisch Great Falls 4:19.44 4 Tim Wright Great Falls 4:28.07 5 Chase Constantine Carroll 4:30.21 6 Matt Robb Great Falls 4:31.52 7 Dakota Johnson Rocky Mounta 4:31.81 8 Conor McGee Great Falls 4:32.63 9 James Bjorge Great Falls 4:36.42 10 Madison Bolton Carroll 4:37.25 Event 5 Women 100 Meter Hurdles================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bethany Lacock Carroll 15.83 2 Ember Drivdahl Carroll 16.23 3 Allie Schulz Carroll 16.61 4 Carrie Cota Rocky Mounta 17.79 Event 7 Women 400 Meter Dash================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Keely Ehmann Carroll 57.41 2 Monica White Carroll 57.69 3 Whitney McGree Carroll 1:03.79 4 Jessica Aguirre Carroll 1:04.13 5 Jennifer Burke Unattached 1:07.72 6 Jaylen Henderson Rocky Mounta 1:08.45 Event 8 Men 400 Meter Dash================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Kyle Nickol Carroll 49.18 2 Steven Helm Carroll 49.77 3 Josiah Osborne Carroll 56.93 Event 9 Women 100 Meter Dash================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Hannah Porch Carroll 12.77 2 Grace Toepfer Carroll 13.32 3 Isabella Minudri Carroll 13.37 4 Katie Bennett Great Falls 14.44 Event 10 Men 100 Meter Dash================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Mason Schram Unattached 11.01 2 Brenden Leaming Rocky Mounta 11.17 3 Jeremiah Welch Great Falls 11.90 4 Trevor Pepin Great Falls 12.01 5 James Gerber Great Falls 12.04 6 West Hagert Great Falls 12.12 7 Dace Steinke Great Falls 12.89 Event 11 Women 800 Meter Run================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Claudia Hewston Great Falls 2:21.43 2 Brigid Bradshaw Carroll 2:22.82 3 Abby Hammermeister Carroll 2:27.35 4 Stephanie Robbins Rocky Mounta 2:30.65 5 Amelia Gardner Carroll 2:33.05 6 Stephanie Wilson Rocky Mounta 2:36.42 7 Kourtney Simonson Rocky Mounta 2:44.95 8 Kaitlyn Leist Great Falls 3:03.01 Event 12 Men 800 Meter Run================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Shane Ketchum Rocky Mounta 1:58.59 2 Caydon Keller Great Falls 2:05.93 3 Tim Wright Great Falls 2:10.16 4 James Bjorge Great Falls 2:16.19 Event 13 Women 400 Meter Hurdles================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Rhiannon Sturgess Carroll 1:05.62 2 Bailey Bard Rocky Mounta 1:07.18 3 Delaney Cummings Carroll 1:10.38 4 Carrie Cota Rocky Mounta 1:11.79 Event 14 Men 400 Meter Hurdles================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Daniel Pendergast Carroll 54.70 2 Keven Kailey Carroll 58.95 Event 15 Women 200 Meter Dash================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Hannah Porch Carroll 25.91 2 Bethany Lacock Carroll 26.58 3 Allie Schulz Carroll 27.27 4 Isabella Minudri Carroll 27.61 5 Grace Toepfer Carroll 27.75 6 Ember Drivdahl Carroll 28.17 7 Jessica Aguirre Carroll 28.30 Event 16 Men 200 Meter Dash================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Mason Schram Unattached 22.38 2 Kyle Nickol Carroll 22.47 3 Brenden Leaming Rocky Mounta 22.73 4 Josiah Osborne Carroll 22.89 5 Steven Helm Carroll 23.03 6 West Hagert Great Falls 24.66 7 Dace Steinke Great Falls 26.65 Event 21 Women Long Jump========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Hannah Porch Carroll 5.29m 17-04.25 2 Bethany Lacock Carroll 4.81m 15-09.50 3 Ember Drivdahl Carroll 4.38m 14-04.50 4 Carrie Cota Rocky Mounta 4.34m 14-03.00 5 Katie Bennett Great Falls 4.20m 13-09.50 Event 22 Men Long Jump========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 James Gerber Great Falls 6.08m 19-11.50 2 West Hagert Great Falls 5.77m 18-11.25 3 Jeremiah Welch Great Falls 5.22m 17-01.50 3 Randy Hennelly Great Falls 5.22m 17-01.50 Event 23 Women Triple Jump========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Annika Moore Carroll 10.54m 34-07.00 Event 24 Men Triple Jump========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Jeremiah Welch Great Falls 11.00m 36-01.25 Event 25 Women High Jump========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Bethany Lacock Carroll 1.50m 4-11.00 1 Ember Drivdahl Carroll 1.50m 4-11.00 Event 27 Women Pole Vault========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Mika Robinson Carroll 3.70m 12-01.50 2 Terah Cundith Carroll 3.60m 11-09.75 3 Mikayla Bloyder Carroll 3.20m 10-06.00 3 Madi Vischer Carroll 3.20m 10-06.00 -- Sarah Kirk Unattached DQ Event 28 Men Pole Vault========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Keaton Brady Carroll 4.60m 15-01.00 2 Gunnar Hilborn Carroll 4.50m 14-09.00 Event 29 Women Hammer Throw========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Daphne Puckett Great Falls 47.04m 154-04 2 Breanna Jones Great Falls 45.98m 150-10 3 Jessica Lewis Carroll 45.23m 148-05 4 Kayla Eikum Unattached 43.74m 143-06 5 Autumn Rehbein Great Falls 40.83m 133-11 6 Morgan Shimkus Carroll 36.12m 118-06 7 Kayla Oliver-Connely Carroll 34.45m 113-00 8 Shana Cosby Great Falls 33.23m 109-00 9 Kayla Hecht Unattached 32.28m 105-11 Event 30 Men Hammer Throw========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Jacob Henry Great Falls 43.78m 143-08 2 Kalan Knott Carroll 38.32m 125-09 3 Jakob Plagenz Carroll 36.80m 120-09 4 Zebadiah Boos Great Falls 35.45m 116-04 5 Drew Blubaugh Great Falls 33.45m 109-09 Event 31 Women Javelin Throw========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Shana Cosby Great Falls 40.23m 132-00 2 Hollee Meek Carroll 36.79m 120-08 3 Dacia Johnson Great Falls 35.87m 117-08 4 Keiton Klein Carroll 35.38m 116-01 5 Hope Welhaven Carroll 31.96m 104-10 6 Samantha Trudeau Carroll 31.64m 103-10 7 Josie D'Agostino Carroll 27.61m 90-07 8 Carrie Cota Rocky Mounta 25.84m 84-09 Event 32 Men Javelin Throw========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Trevor Pepin Great Falls 59.79m 196-02 2 James Gerber Great Falls 53.07m 174-01 3 Zebadiah Boos Great Falls 42.82m 140-06 Event 33 Women Shot Put========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Daphne Puckett Great Falls 13.52m 44-04.25 2 Josie D'Agostino Carroll 10.21m 33-06.00 3 Tessa Krueger Carroll 9.35m 30-08.25 4 Autumn Rehbein Great Falls 9.27m 30-05.00 Event 34 Men Shot Put========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Beaugh Meyer Carroll 16.05m 52-08.00 2 Brady Ostermiller Msu-Billings 14.37m 47-01.75 3 Drew Blubaugh Great Falls 11.86m 38-11.00 4 Jacob Henry Great Falls 11.59m 38-00.25 5 Dakota Dunlap Carroll 10.88m 35-08.50 -- Chris Emter Carroll DQ Event 35 Women Discus Throw========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Autumn Rehbein Great Falls 35.75m 117-03 2 Brynna Stauffer Carroll 31.75m 104-02 -- Tessa Krueger Carroll DQ Event 36 Men Discus Throw========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Jacob Henry Great Falls 42.10m 138-01 2 Brady Ostermiller Msu-Billings 41.04m 134-08 3 Zebadiah Boos Great Falls 39.80m 130-07 4 Dakota Dunlap Carroll 38.39m 125-11 5 Jakob Plagenz Carroll 33.62m 110-04 6 Drew Blubaugh Great Falls 29.99m 98-05 -- Chris Emter Carroll DQ Women - Team Rankings - 15 Events Scored=============================================================================== 1) Carroll 107 2) Great Falls 32 3) Rocky Mountain 7 Men - Team Rankings - 13 Events Scored=============================================================================== 1) Great Falls 54 2) Carroll 46 3) Rocky Mountain 13 4) MSU-Billings 6