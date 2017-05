Western AA Divisonal Track & Field - Day 2 Highlights & Results

Highlights and results from day two of the Western AA Divisional track and field meet held on Saturday, May 20th.

Results:



Girls 100 Meter Dash Preliminaries

1, Audrey Bloomquist, Helena Capit, 12.92q. 2, Syd Steele, Sentinel, 13.04q.

3, Joylynn Glidewell, Big Sky, 13.06q. 4, Hannah Santamaria, Big Sky, 13.18q.

5, Allie Baldwin-Case, Sentinel, 13.30q. 6, Jessica Barnhart, Flathead,

13.36q. 7, Emilie Maes, Helena, 13.39q. 8, Jenn Mickelson, Sentinel, 13.43q.

9, Sydnee Tjaden, Helena Capit, 13.48q. 10, Lauren Heggen, Sentinel, 13.49q.

11, Sarah Kronner, Hellgate, 13.52. 12, Kennedy Kanter, Flathead, 13.54. 13,

Melissa Moreni, Helena Capit, 13.60. 14, Haven Moss, Big Sky, 13.65. 15, Payge

Boyce, Flathead, 13.72. 16, Brynn McChesney, Glacier, 13.76. 17, Isabelle

Brus, Helena, 13.78. 18, Sandee Sepulveda, Sentinel, 13.80. 19, Tatum Russell,

Flathead, 13.83. 20, Kailyn Jordt, Glacier, 13.85. 21, Jade Ware, Flathead,

13.93. 21, Leigha Carter, Helena Capit, 13.93. 23, Mikhaila Janes, Hellgate,

14.02. 24, Kayla Farago, Big Sky, 14.04. 25, Sydney Pepe, Glacier, 14.08. 26,

Daniella Rodli, Big Sky, 14.20. 27, Emily May, Glacier, 14.36. 28, Zoee

Boschee, Glacier, 14.54. 28, Aili Minns-Prezeau, Hellgate, 14.54. --, McKayla

Kloker, Helena, FS.



Girls 100 Meter Dash Finals

1, Audrey Bloomquist, Helena Capit, 12.81. 2, Joylynn Glidewell, Big Sky,

12.93. 3, Syd Steele, Sentinel, 13.03. 4, Emilie Maes, Helena, 13.04. 5, Allie

Baldwin-Case, Sentinel, 13.09. 6, Hannah Santamaria, Big Sky, 13.13. 7,

Jessica Barnhart, Flathead, 13.15. 8, Lauren Heggen, Sentinel, 13.32. 9,

Sydnee Tjaden, Helena Capit, 13.38. 10, Jenn Mickelson, Sentinel, 13.43.



Girls 200 Meter Dash Preliminaries

1, Ahna Kreitinger, Glacier, 26.39q. 2, Severine Armstrong, Hellgate, 26.75q.

3, Syd Steele, Sentinel, 26.79q. 4, Sarah Kronner, Hellgate, 26.87q. 5, Audrey

Bloomquist, Helena Capit, 26.92q. 6, Jessica Barnhart, Flathead, 27.08q. 7,

Kennedy Kanter, Flathead, 27.17q. 8, Hannah Santamaria, Big Sky, 27.21q. 9,

Jenn Mickelson, Sentinel, 27.37q. 9, Madde Boles, Flathead, 27.37q. 11, Emilie

Maes, Helena, 27.43. 12, Melissa Moreni, Helena Capit, 27.56. 13, Allie

Baldwin-Case, Sentinel, 27.57. 14, Lauren Heggen, Sentinel, 27.80. 15, Madelyn

Mariegard, Helena, 27.91. 16, Madison Gates, Helena Capit, 27.94. 17, Kendra

Kloker, Helena, 28.12. 18, McKayla Kloker, Helena, 28.26. 19, Mara Lorch,

Flathead, 28.42. 20, Kacey Hill, Glacier, 28.49. 20, Jade Ware, Flathead,

28.49. 22, Leigha Carter, Helena Capit, 28.56. 23, Kailyn Jordt, Glacier,

28.69. 24, Isabelle Brus, Helena, 28.86. 25, Sydney Pepe, Glacier, 29.06. 26,

Haley Burckhard, Sentinel, 29.09. 27, Kayla Farago, Big Sky, 29.25. 28, Emily

May, Glacier, 29.26. 29, Aili Minns-Prezeau, Hellgate, 29.52. 30, Annie

Bridges, Big Sky, 29.55. --, Elena Carter, Helena Capit, NT.



Girls 200 Meter Dash Finals

1, Syd Steele, Sentinel, 26.57. 2, Severine Armstrong, Hellgate, 26.69. 3,

Sarah Kronner, Hellgate, 26.70. 4, Kennedy Kanter, Flathead, 26.95. 5, Audrey

Bloomquist, Helena Capit, 27.25. 6, Hannah Santamaria, Big Sky, 27.49. 7, Jenn

Mickelson, Sentinel, 27.61. 8, Melissa Moreni, Helena Capit, 27.70. 9, Jessica

Barnhart, Flathead, 27.88.



Girls 400 Meter Dash

1, Madeline Hamilton, Sentinel, 58.94. 2, Abigail Harmon, Helena Capit,

1:00.86. 3, Madi Provo, Hellgate, 1:01.37. 4, Tatum Russell, Flathead,

1:01.52. 5, Madelyn Mariegard, Helena, 1:02.03. 6, Payge Boyce, Flathead,

1:02.12. 7, Mikal Mihelish, Helena Capit, 1:03.06. 8, Haley Schmitt, Helena,

1:03.22. 9, Kacey Hill, Glacier, 1:03.37. 10, Mara Lorch, Flathead, 1:03.70.

11, Amara Graham, Sentinel, 1:03.75. 12, Jessica Barnhart, Flathead, 1:04.53.

13, Taelyr Lieberg, Helena, 1:04.72. 14, Lindsay McDonald, Glacier, 1:04.89.

15, Haley Burckhard, Sentinel, 1:05.26. 16, Tatum McNamara, Helena, 1:05.28.

17, Jenn Mickelson, Sentinel, 1:05.39. 18, Hailey James, Helena Capit,

1:05.92. 19, Lauren Helbling, Helena Capit, 1:06.57. 20, Jessica Norris,

Sentinel, 1:06.58. 21, True Gannon, Flathead, 1:06.60. 22, Annie Bridges, Big

Sky, 1:07.46. 23, Kyla Sautter, Big Sky, 1:07.70. 24, Emily May, Glacier,

1:07.92. 25, Mariah Thomas, Helena Capit, 1:09.17. 26, Anna Farago, Big Sky,

1:14.02.



Girls 800 Meter Run

1, Annie Hill, Glacier, 2:08.69. 2, Madeline Hamilton, Sentinel, 2:16.28. 3,

Bailey Smith, Glacier, 2:21.62. 4, Aine Lawlor, Helena, 2:25.46. 5, Madi

Provo, Hellgate, 2:28.31. 6, Makenna Kauffman, Glacier, 2:30.79. 7, Zoey Wall,

Helena Capit, 2:31.01. 8, Willa McArdle, Helena Capit, 2:33.86. 9, Jasmine

Wilkerson, Helena, 2:34.56. 10, Lauren Helbling, Helena Capit, 2:34.79. 11,

Lindsay McDonald, Glacier, 2:36.74. 12, Haley Burckhard, Sentinel, 2:36.95.

13, Taelyr Lieberg, Helena, 2:40.52. 14, Taylor Leistiko, Sentinel, 2:41.74.

15, Madeline Swanberg, Hellgate, 2:42.50. 16, Kiara Lee, Hellgate, 2:47.21.

17, Ambrie Tahbo, Sentinel, 2:47.84. 18, Markie Kimerly, Sentinel, 2:54.93.

19, Mackenzie Morrison, Big Sky, 2:56.93. 20, Emily Hale, Big Sky, 2:57.80.

21, Anna Farago, Big Sky, 2:58.05. 22, Cepriana Banderas, Big Sky, 3:12.70.

--, Elise Stearns, Hellgate, NT. --, Nicole Bouma, Flathead, NT. --, Alana

Tonidandel, Helena Capit, NT. --, Madison Edwards, Big Sky, DQ.



Girls 1600 Meter Run

1, Madeline Hamilton, Sentinel, 5:05.96. 2, Ella Degrandpre, Hellgate,

5:08.56. 3, Ellee Becker, Hellgate, 5:16.75. 4, Molly MacDonald, Sentinel,

5:19.00. 5, Katie Munro, Hellgate, 5:19.62. 6, Makenna Edwards, Big Sky,

5:19.77. 7, Bailey Smith, Glacier, 5:22.08. 8, Hannah Rohrer-Fitzhugh, Helena

Capit, 5:22.49. 9, Alana Tonidandel, Helena Capit, 5:22.69. 10, Nicole Bouma,

Flathead, 5:24.91. 11, Katelyn McKay, Helena, 5:33.06. 12, Kelsey Mueller,

Sentinel, 5:34.17. 13, Alyssa Plant, Helena, 5:35.11. 14, Willa McArdle,

Helena Capit, 5:37.60. 15, Jessica DeWit, Sentinel, 5:43.12. 16, Meaghan

Fisher, Flathead, 5:43.58. 17, Jasmine Wilkerson, Helena, 5:43.80. 18, Abby

McBroom, Helena Capit, 5:47.19. 19, Madison Edwards, Big Sky, 5:48.16. 20,

Kinzie Peterson, Glacier, 5:48.25. 21, Makenna Kauffman, Glacier, 5:55.13. 22,

Ambrie Tahbo, Sentinel, 5:57.58. 23, Zoey Wall, Helena Capit, 6:00.24. 24,

Avril Baines, Glacier, 6:08.86. 25, Lynell Shepard, Big Sky, 6:12.97. 26,

Emily Hale, Big Sky, 6:23.77. 27, Leilani Cantas, Big Sky, 6:56.04. --, Annie

Hill, Glacier, NT. --, Wren Cilimburg, Hellgate, NT. --, Elise Stearns,

Hellgate, NT. --, Sadie Wilson, Flathead, NT. --, Aine Lawlor, Helena, NT.



Girls 3200 Meter Run

1, Ella Degrandpre, Hellgate, 11:12.32. 2, Ellee Becker, Hellgate, 11:34.94.

3, Elise Stearns, Hellgate, 11:37.68. 4, Katie Munro, Hellgate, 11:37.88. 5,

Makenna Edwards, Big Sky, 11:39.37. 6, Alyssa Plant, Helena, 11:49.04. 7,

Hannah Rohrer-Fitzhugh, Helena Capit, 11:50.67. 8, Molly MacDonald, Sentinel,

11:53.86. 9, Alana Tonidandel, Helena Capit, 12:08.54. 10, Katelyn McKay,

Helena, 12:19.27. 11, Jessica DeWit, Sentinel, 12:23.98. 12, Kelsey Mueller,

Sentinel, 12:24.77. 13, Abby McBroom, Helena Capit, 12:25.81. 14, Kinzie

Peterson, Glacier, 12:38.17. 15, Sadie Wilson, Flathead, 12:43.14. 16, Meaghan

Fisher, Flathead, 12:57.19. 17, Emma Mcdonald, Glacier, 13:03.88. 18, Yazmin

Benkstein, Glacier, 13:26.45. 19, Sophie Newman, Sentinel, 13:30.62. 20, Avril

Baines, Glacier, 13:40.92. 21, Jessica Maynard, Helena Capit, 13:53.81.



Girls 100 Meter Hurdles Preliminaries

1, Elena Carter, Helena Capit, 15.80q. 2, Ashley McElmurry, Sentinel, 16.55q.

3, Brynn McChesney, Glacier, 16.64q. 4, Emily Pizzini, Helena, 16.64q. 5,

Haven Moss, Big Sky, 16.66q. 6, Melissa Moreni, Helena Capit, 16.96q. 7,

Kamden Hilborn, Helena, 17.29q. 8, Sara Girard, Helena, 17.33q. 9, Aubry

Grame, Glacier, 17.75q. 10, Lauren Bingham, Sentinel, 17.79q. 11, Jaylyn

Fitch, Flathead, 17.95. 12, Isabella Reed, Big Sky, 18.09. 13, Faith

Sullivan-Brennan, Glacier, 18.20. 14, Mikhaila Janes, Hellgate, 18.32. 15,

Emily Lembke, Flathead, 18.38. 16, Zoee Boschee, Glacier, 18.40. 17, Maria

Moore, Helena Capit, 18.47. 18, Sarabeth Rogge, Flathead, 18.56. 19, Dakotah

Fountain, Flathead, 18.78. 20, Shea Siderius, Glacier, 18.79. 21, Gianna

Migliaccio, Big Sky, 19.61. 22, Lindsey Ehlke, Helena Capit, 19.62. 23, Kyla

Sautter, Big Sky, 20.26. 24, Jadyn Campbell, Big Sky, 20.97. --, Sydnee

Lindquist, Sentinel, FS.



Girls 100 Meter Hurdles Finals

1, Elena Carter, Helena Capit, 14.97. 2, Ashley McElmurry, Sentinel, 15.79. 3,

Emily Pizzini, Helena, 16.06. 4, Kamden Hilborn, Helena, 16.41. 5, Brynn

McChesney, Glacier, 16.44. 6, Melissa Moreni, Helena Capit, 16.50. 7, Sara

Girard, Helena, 16.75. 8, Lauren Bingham, Sentinel, 17.14. 9, Aubry Grame,

Glacier, 17.60. 10, Haven Moss, Big Sky, 17.89.



Girls 300 Meter Hurdles

1, Syd Steele, Sentinel, 45.62. 2, Ahna Kreitinger, Glacier, 45.67. 3, Ashley

McElmurry, Sentinel, 45.69. 4, Abigail Harmon, Helena Capit, 46.55. 5, Aubry

Grame, Glacier, 47.89. 6, Kelsey Gillespie, Flathead, 48.23. 7, Haven Moss,

Big Sky, 49.12. 8, Julia Roemer, Hellgate, 49.78. 9, Lindsey Ehlke, Helena

Capit, 49.86. 10, Maria Moore, Helena Capit, 50.06. 11, Sydney Riddle,

Hellgate, 50.13. 12, Faith Sullivan-Brennan, Glacier, 50.31. 13, Sara Girard,

Helena, 50.97. 14, Mikhaila Janes, Hellgate, 51.11. 15, Emma Blakely,

Sentinel, 51.14. 16, Shea Siderius, Glacier, 51.33. 17, Emily Pizzini, Helena,

51.54. 18, Sydnee Lindquist, Sentinel, 52.80. 19, Jaylyn Fitch, Flathead,

53.02. 20, Sarabeth Rogge, Flathead, 53.29. 21, Carlin Manning, Flathead,

53.67. 22, Gianna Migliaccio, Big Sky, 55.19. 23, Malia Thomas, Sentinel,

56.11. 24, Jadyn Campbell, Big Sky, 58.17. 25, Lauren Krueger, Big Sky, 59.11.

--, Isabella Reed, Big Sky, NT.



Girls 4x100 Meter Relay

1, Helena Capital 'A' (Sydnee Tjaden , Elena Carter , Abigail Harmon , Audrey

Bloomquist ), 49.22. 2, Sentinel High School 'A' (Syd Steele , Lauren Heggen ,

Jenn Mickelson , Allie Baldwin-Case ), 49.93. 3, Big Sky 'A' (Kayla Farago ,

Joylynn Glidewell , Daniella Rodli , Hannah Santamaria ), 50.00. 4, Glacier

High School 'A' (Kailyn Jordt , Ahna Kreitinger , Brynn McChesney , Faith

Sullivan-Brennan ), 50.16. 5, Helena 'A' (Sara Girard , Emilie Maes , Kendra

Kloker , Isabelle Brus ), 50.85. 6, Hellgate 'A' (Mikhaila Janes , Sarah

Kronner , Severine Armstrong , Aili Minns-Prezeau ), 50.97. 7, Flathead High

School 'A' (Mara Lorch , Payge Boyce , Kelsey Gillespie , Madde Boles ),

51.06.



Girls 4x400 Meter Relay

1, Sentinel High School 'A' (Ashley McElmurry , Syd Steele , Molly MacDonald ,

Madeline Hamilton ), 4:04.76. 2, Flathead High School 'A' (Mara Lorch , Kelsey

Gillespie , Payge Boyce , Nicole Bouma ), 4:08.81. 3, Hellgate 'A' (Madi Provo

, Severine Armstrong , Sydney Riddle , Sarah Kronner ), 4:11.94. 4, Helena

Capital 'A' (Mikal Mihelish , McKinlee Mihelish , Maria Moore , Abigail Harmon

), 4:12.57. 5, Big Sky 'A' (Haven Moss , Makenna Edwards , Whitney Morrison ,

Madison Edwards ), 4:12.82. 6, Helena 'A' (Madelyn Mariegard , McKayla Kloker

, Aine Lawlor , Taelyr Lieberg ), 4:13.35. 7, Glacier High School 'A' (Aubry

Grame , Faith Sullivan-Brennan , Kacey Hill , Kinzie Peterson ), 4:15.31.



Girls High Jump

1, Madde Boles, Flathead, 5-05. 2, Kaci Lloyd, Helena, 5-01. 2, Aubrie

Rademacher, Glacier, 5-01. 4, Adrian Schnee, Glacier, J5-01. 5, Kaci

Paffhausen, Hellgate, J5-01. 6, Taeylr Krantz, Helena, J5-01. 7, Bellicia

Hawk, Sentinel, 4-11. 7, Jordyn Schweyen, Sentinel, 4-11. 9, Sarah Leslie,

Helena Capit, 4-09. 9, Tayler Sullivan, Helena Capit, 4-09. 9, Julia Burden,

Flathead, 4-09. 9, Kenzie Harvey, Flathead, 4-09. 9, Madelyn Mariegard,

Helena, 4-09. 9, Bria Anderson, Glacier, 4-09. 9, Johanna Kramer, Helena,

4-09. 16, Addie Hanson, Big Sky, 4-07. 16, Katie Culver, Helena Capit, 4-07.

16, Isabelle Brus, Helena, 4-07. 16, Kylie Frohlich, Sentinel, 4-07. --,

Savannah Holgate, Big Sky, NH. --, Korrin Thornock, Helena Capit, NH. --, Jazz

Fortmann, Big Sky, NH. --, Sarah Ashley, Helena Capit, NH. --, Whitney

Morrison, Big Sky, NH. --, Annie Bridges, Big Sky, NH.



Girls Pole Vault

1, Kamden Hilborn, Helena, 11-00. 2, Kahsiah Benson, Helena, 10-00. 3, Keidon

Reynolds, Sentinel, J10-00. 4, Mabel Gardner, Hellgate, 9-06. 5, Savannah

Cheff, Flathead, 9-00. 6, Lindsey Roosa, Sentinel, 8-06. 7, Trinity Collins,

Flathead, J8-06. 7, Emily Roos, Helena, J8-06. 7, Isabella Reed, Big Sky,

J8-06. 10, Kenzie Harvey, Flathead, 8-00. 10, Celeste Kimble, Glacier, 8-00.

10, Lauren Harmon, Glacier, 8-00. 10, Olivia Earling, Sentinel, 8-00. 10, Sara

Shooshtari, Sentinel, 8-00. 10, Maddy Heiser, Helena, 8-00. --, Gianna

Migliaccio, Big Sky, NH. --, Jadyn Campbell, Big Sky, NH. --, Grace Allen,

Helena Capit, NH. --, Makenna Vukasin, Big Sky, NH. --, Madison Gates, Helena

Capit, NH. --, Anna Kurz, Hellgate, NH. --, Megan Rieke, Flathead, NH. --,

Ginny Kerr, Helena, NH. --, Jazz Fortmann, Big Sky, NH. --, Sarah Leslie,

Helena Capit, NH.



Girls Long Jump

1, Severine Armstrong, Hellgate, 17-02.50. 2, Lauren Heggen, Sentinel, 16-09.

3, Brynn McChesney, Glacier, 16-05. 4, Kamden Hilborn, Helena, 16-04.25. 5,

Ashley McElmurry, Sentinel, 16-01. 6, Emily Pizzini, Helena, J16-01. 7, Elena

Carter, Helena Capit, 15-11. 8, Whitney Morrison, Big Sky, 15-10.50. 9, Jordyn

Schweyen, Sentinel, 15-10. 10, Audrey Bloomquist, Helena Capit, 15-05. 11,

McKinlee Mihelish, Helena Capit, 15-04. 11, Hannah Santamaria, Big Sky, 15-04.

13, Madde Boles, Flathead, 15-02. 14, Allie Baldwin-Case, Sentinel, 15-01.50.

15, Kennedy Kanter, Flathead, 15-00.50. 16, Cadie Williams, Glacier, 14-11.50.

17, Celina Sanchez, Helena Capit, 14-09.25. 18, Bria Anderson, Glacier, 14-09.

19, Sarah Ashley, Helena Capit, 14-05. 20, Seely Garrett, Helena, 14-04.75.

21, Caroline Bullock, Helena, 14-01.75. 22, Tatum Russell, Flathead, 13-11.50.

22, Jenna Johnson, Flathead, 13-11.50. 24, Haley Burckhard, Sentinel,

13-09.25. 25, Addie Hanson, Big Sky, 13-07.50. 26, Annie Bridges, Big Sky,

13-05.50. 26, Taeylr Krantz, Helena, 13-05.50. 28, Aubrie Rademacher, Glacier,

12-09.75. 29, Savannah Holgate, Big Sky, 12-02.50. --, Savannah Metzler,

Flathead, ND. --, Faith Sullivan-Brennan, Glacier, ND.



Girls Triple Jump

1, Lauren Heggen, Sentinel, 37-02.50. 2, Ashley McElmurry, Sentinel, 36-03. 3,

Whitney Morrison, Big Sky, 36-00. 4, Seely Garrett, Helena, 35-06.25. 5, Abi

Fiske, Glacier, 34-11.50. 6, McKinlee Mihelish, Helena Capit, 34-10.75. 7,

Ginny Kerr, Helena, 34-09. 8, Taeylr Krantz, Helena, 34-06. 9, Brynn

McChesney, Glacier, 33-10. 10, Kamden Hilborn, Helena, 33-00.25. 11, Bria

Anderson, Glacier, 32-06. 12, Aubrie Rademacher, Glacier, 32-03.75. 13, Celina

Sanchez, Helena Capit, 31-08.50. 14, Jadyn Campbell, Big Sky, 31-07.50. 15,

Morgan McGilvary, Glacier, 31-06. 16, Bellicia Hawk, Sentinel, 31-03.75. 17,

Emily Lembke, Flathead, 31-03.50. 17, Julia Burden, Flathead, 31-03.50. 19,

Caroline Bullock, Helena, 31-01.50. 20, Emily Kidder, Helena Capit, 31-01.25.

21, Lexi McGrath, Helena Capit, 31-00.25. 22, Tayler Sullivan, Helena Capit,

30-10.50. 22, Sage Thompson, Flathead, 30-10.50. 24, Jenna Myers, Flathead,

30-06.25. 25, Shayenn Thompson, Flathead, 30-05. 26, Jazz Fortmann, Big Sky,

30-00.50. 27, Stephanie Wozniak, Hellgate, 29-02.25. 28, Sydney Louvar, Big

Sky, 28-11. 29, Emily Mikesell, Hellgate, 27-11.50. 30, Savannah Holgate, Big

Sky, 27-09.75.



Girls Shot Put

1, Nikki Krueger, Glacier, 41-00.75. 2, Emily Malone, Sentinel, 38-00.25. 3,

Kindra Dunlap, Helena, 36-10. 4, Mya Mcneely, Glacier, 36-03. 5, Megan Tolman,

Helena, 36-01. 6, Brooke Kearns, Big Sky, 35-10.25. 7, Aaliyah Woods,

Sentinel, 35-05. 8, Kylie Lunday, Hellgate, 34-03.75. 9, Emma Dole, Helena,

33-09. 10, Courtney Mitchell, Glacier, 33-05. 11, Jaden Kalchbrenner, Helena

Capit, 33-02. 12, Sophia Carson, Helena Capit, 32-11.50. 13, Tanlee Pipinich,

Helena Capit, 32-02.25. 14, Kayla Martin, Flathead, 32-01.50. 15, Madi

Arneson, Sentinel, 31-09.75. 16, Taylor Huot, Helena, 31-08.50. 17, Morgann

Blanc, Flathead, 31-03.50. 18, Hannah Heath, Flathead, 31-01.50. 19, Bailey

Nile, Big Sky, 30-06.75. 20, Saige Red Boy, Hellgate, 30-01.50. 21, Aryana

Ridlon, Helena Capit, 29-08.75. 22, McKenzie Plummer, Helena, 29-02.50. 23,

Sierra Wallner, Glacier, 28-06.50. 24, Allison Halverson, Hellgate, 28-04.25.

25, Breanna Chapman, Big Sky, 28-00.50. 25, Jessica Mai, Sentinel, 28-00.50.

27, Zoee Boschee, Glacier, 27-08. 28, Erin Murphy, Big Sky, 27-02.75. 29,

Sydney Louvar, Big Sky, 25-09.50.



Girls Discus Throw

1, Madi Arneson, Sentinel, 129-09. 2, Nikki Krueger, Glacier, 127-08. 3, Emily

Malone, Sentinel, 127-05. 4, Brooke Kearns, Big Sky, 122-02. 5, Kylie

Frohlich, Sentinel, 111-01. 6, Courtney Mitchell, Glacier, 108-03. 7, Morgann

Blanc, Flathead, 106-11. 8, Kylie Lunday, Hellgate, 106-00. 9, Megan Tolman,

Helena, 102-00. 10, Allison Halverson, Hellgate, 96-00. 11, Kindra Dunlap,

Helena, 93-11. 12, Tanlee Pipinich, Helena Capit, 92-10. 13, Samantha Waters,

Flathead, 89-05. 14, Emma Dole, Helena, 89-02. 15, Erin Murphy, Big Sky,

88-02. 16, Saige Red Boy, Hellgate, 88-01. 17, Sophia Carson, Helena Capit,

86-10. 18, Ashley Bono, Helena Capit, 86-04. 19, Kelsey Gillespie, Flathead,

84-07. 20, Madison Robertson, Helena, 84-00. 21, Aryana Ridlon, Helena Capit,

83-08. 22, Aaliyah Woods, Sentinel, 83-06. 23, Amy Ostertag, Sentinel, 81-05.

24, Courtney Matteucci, Helena, 81-01. 25, Mya Mcneely, Glacier, 80-02. 26,

Bailey Nile, Big Sky, 80-00. 27, Abbe Feilzer, Big Sky, 78-10. 28, Jaden

Kalchbrenner, Helena Capit, 78-03. 29, Sydney Louvar, Big Sky, 76-01. 30,

Hannah Heath, Flathead, 72-07. 31, Sierra Wallner, Glacier, 66-00. --, Taryn

Gutierez, Flathead, ND.



Girls Javelin Throw

1, Emily Malone, Sentinel, 134-09. 2, Kylie Frohlich, Sentinel, 131-03. 3,

Lauren Jacobs, Glacier, 123-06. 4, McKenna Hulslander, Glacier, 122-03. 5,

Sierrah Hardy, Hellgate, 121-11. 6, Kelli Cheff, Hellgate, 121-02. 7, Lexi

Wrigg, Helena Capit, 117-11. 8, Piper Pfister, Hellgate, 117-00. 9, Kendra

Woodland, Helena, 116-01. 10, Alyssa Wisher, Flathead, 114-03. 11, Whitney

Morrison, Big Sky, 102-08. 12, Taylor Leistiko, Sentinel, 98-03. 13, Korey

Waletzko, Hellgate, 97-09. 13, Samantha Waters, Flathead, 97-09. 15, Lane

Mannix, Hellgate, 93-10. 15, Elena Marburger, Flathead, 93-10. 17, Tatum

McNamara, Helena, 91-11. 18, Shea Allison, Glacier, 91-04. 19, Katie Culver,

Helena Capit, 87-02. 20, Payge Boyce, Flathead, 85-01. 21, Kira Brown, Helena

Capit, 84-10. 22, Madison Robertson, Helena, 83-05. 22, Paige Sweem, Flathead,

83-05. 24, Sara Shooshtari, Sentinel, 82-06. 25, Ashley Bono, Helena Capit,

72-09. 26, Abi Manger, Glacier, 70-01. 27, Erin Murphy, Big Sky, 61-07. --,

Bailey Nile, Big Sky, ND.



Boys 100 Meter Dash Preliminaries

1, Drew Turner, Glacier, 11.28q. 2, Zander Mozer, Helena, 11.30q. 3, Ethan

Larson, Glacier, 11.39q. 4, Xavier Melice, Helena Capit, 11.46q. 5, Hudson

Shermer, Sentinel, 11.53q. 6, Trae Vasquez, Flathead, 11.61q. 7, Bobby Lowry,

Flathead, 11.63q. 7, Jackson Pepe, Glacier, 11.63q. 9, Hunter Dana, Flathead,

11.65q. 10, Blake Linsted, Sentinel, 11.68q. 11, Nick Wakai, Big Sky, 11.70.

12, Mark Macklin, Sentinel, 11.77. 12, Eric Reyna, Flathead, 11.77. 14, Hunter

Dutton, Big Sky, 11.78. 14, Matt McGinley, Helena Capit, 11.78. 16, Ryan

Arntson, Helena, 11.81. 17, Carl Soltis, Helena, 11.86. 18, Joe Hagengruer,

Helena Capit, 11.90. 19, Jacob Schnatter, Glacier, 11.93. 20, Trevor Duvall,

Sentinel, 11.97. 21, Emmett Buckley, Helena, 12.01. 22, Alec Weimer, Hellgate,

12.07. 23, Joryn Lawson, Sentinel, 12.09. 24, Danny Anderson, Glacier, 12.10.

25, Jakub Bunch, Big Sky, 12.11. 26, Burke McGowan, Hellgate, 12.12. 27, Clint

Inman, Helena Capit, 12.20. 28, Bleyz Lorengo, Big Sky, 12.26. 28, Kaden

Lahti, Big Sky, 12.26. 28, Tyler Kluesner, Flathead, 12.26. 31, Brandon

Colodonato, Hellgate, 12.65.



Boys 100 Meter Dash Finals

1, Drew Turner, Glacier, 11.08. 2, Zander Mozer, Helena, 11.10. 3, Ethan

Larson, Glacier, 11.18. 4, Xavier Melice, Helena Capit, 11.32. 5, Hunter Dana,

Flathead, 11.37. 6, Hudson Shermer, Sentinel, 11.39. 7, Trae Vasquez,

Flathead, 11.50. 8, Blake Linsted, Sentinel, 11.54. 9, Bobby Lowry, Flathead,

11.55. 10, Jackson Pepe, Glacier, 11.64.



Boys 200 Meter Dash Preliminaries

1, Drew Turner, Glacier, 22.40q. 2, Zander Mozer, Helena, 22.43q. 3, Blake

Linsted, Sentinel, 22.72q. 4, Ethan Larson, Glacier, 22.83q. 5, Xavier Melice,

Helena Capit, 22.90q. 6, Hudson Shermer, Sentinel, 22.92q. 7, Micah Bucy,

Flathead, 23.05q. 8, Hunter Dutton, Big Sky, 23.17q. 9, Scout Willcut,

Glacier, 23.26q. 10, Hunter Dana, Flathead, 23.42q. 11, Nick Wakai, Big Sky,

23.59. 12, Jacob Schnatter, Glacier, 23.65. 13, Robert Hafemeyer, Flathead,

23.69. 14, Jackson Pepe, Glacier, 23.74. 15, Gage Pierson, Helena, 23.75. 15,

Mark Macklin, Sentinel, 23.75. 17, Connor Poppe, Helena Capit, 23.82. 18, Ryan

Spragg, Helena Capit, 23.89. 19, Carl Soltis, Helena, 23.95. 19, Trevor

Duvall, Sentinel, 23.95. 21, Matt McGinley, Helena Capit, 23.99. 22, Will

Cumley, Helena, 24.06. 23, Nick Germer, Sentinel, 24.18. 24, Jacob Alberta,

Helena, 24.39. 25, Burke McGowan, Hellgate, 24.41. 26, Tyler Kluesner,

Flathead, 24.66. 27, Bleyz Lorengo, Big Sky, 24.84. 28, david Gibson, Big Sky,

24.94. 29, Tanner Terzo, Hellgate, 24.98. 30, Alec Weimer, Hellgate, 25.05.

31, Reese Gehrig, Big Sky, 25.09. 32, Luke Wilson, Hellgate, 25.13. 33, Cole

Fear, Flathead, 25.30. 34, Parker Johnston, Helena Capit, 25.95. --, Brandon

Colodonato, Hellgate, NT.



Boys 200 Meter Dash Finals

1, Drew Turner, Glacier, 22.18. 2, Zander Mozer, Helena, 22.18. 3, Ethan

Larson, Glacier, 22.68. 4, Xavier Melice, Helena Capit, 22.80. 5, Hudson

Shermer, Sentinel, 22.89. 6, Hunter Dutton, Big Sky, 23.07. 7, Hunter Dana,

Flathead, 23.27. 8, Blake Linsted, Sentinel, 23.34. 9, Micah Bucy, Flathead,

23.34. 10, Scout Willcut, Glacier, 23.70.



Boys 400 Meter Dash

1, Tyler Combs, Glacier, 50.20. 2, Micah Bucy, Flathead, 50.22. 3, Scout

Willcut, Glacier, 50.92. 4, Dawson Rinehart, Flathead, 51.12. 5, Ray Trudeau,

Helena, 51.80. 6, Tyler Puddy, Sentinel, 51.90. 7, Will Dauenhauer, Hellgate,

52.01. 8, Colin Sassano, Helena Capit, 52.40. 9, Gage Pierson, Helena, 52.84.

10, Robert Hafemeyer, Flathead, 52.89. 11, Caleb Jensen, Sentinel, 53.08. 12,

Jaden Foster, Sentinel, 53.13. 13, Ben Maehl, Big Sky, 53.15. 14, Cole

Gunderson, Flathead, 53.19. 15, Jonathan Harrison, Sentinel, 53.26. 16, James

Duram, Glacier, 53.43. 17, Danny Anderson, Glacier, 53.47. 18, Luke Schmitz,

Helena, 53.72. 19, Bryce Blossom, Helena Capit, 53.75. 20, Grant Wyland,

Sentinel, 53.94. 21, Ian Barrett Hakanson, Hellgate, 54.19. 22, Daniel

Carter-Scanlon, Helena Capit, 55.02. 23, Bleyz Lorengo, Big Sky, 55.23. 24,

Kyle Fear, Flathead, 55.73. 25, Everet Fred, Big Sky, 55.96. 26, Reese Gehrig,

Big Sky, 57.93. 27, Tyler Glenn, Big Sky, 58.15. --, Ryan Spragg, Helena

Capit, NT.



Boys 800 Meter Run

1, Iain Anderson, Helena, 1:54.80. 2, Jaden Anderson, Flathead, 1:56.51. 3,

Elijah Boyd, Glacier, 1:59.50. 4, Tyler Combs, Glacier, 2:00.80. 5, Kyle

Calles, Flathead, 2:00.99. 6, Will Dauenhauer, Hellgate, 2:01.21. 7, Brock

Adkins, Glacier, 2:02.44. 8, Grant Wyland, Sentinel, 2:03.31. 9, Spencer

Bartow, Helena Capit, 2:03.58. 10, Jonathan Harrison, Sentinel, 2:03.86. 11,

Griffin Fischer, Flathead, 2:04.56. 12, Ian Barrett Hakanson, Hellgate,

2:04.83. 13, Franki Baldwin, Sentinel, 2:05.21. 14, Mo Scariano, Hellgate,

2:06.40. 15, Ben Schwaller, Glacier, 2:07.75. 16, Wyatt Shinn, Big Sky,

2:08.28. 17, Anders Wellenstein, Hellgate, 2:08.72. 18, Kyler Campbell,

Helena, 2:09.77. 19, Eston Falley, Helena Capit, 2:12.04. 20, Matthew Holter,

Sentinel, 2:15.08. 21, Shaun Brodie, Sentinel, 2:15.83. 22, Joey Szekely, Big

Sky, 2:16.45. 23, William Southworth, Helena Capit, 2:17.20. 24, Jackson

Bailey, Big Sky, 2:17.41. 25, Justin Patten, Helena Capit, 2:18.91. 26, Josh

Hiniker, Big Sky, 2:21.01. 27, Travis Petersen, Helena Capit, 2:23.51. --,

Stormy Kipp, Big Sky, NT. --, Silas Teasdale, Hellgate, NT. --, Tucker

Salmonsen, Glacier, NT.



Boys 1600 Meter Run

1, Ben Perrin, Flathead, 4:19.44. 2, Marshall Beatty, Sentinel, 4:20.02. 3,

Jaden Anderson, Flathead, 4:20.82. 4, Iain Anderson, Helena, 4:23.69. 5,

Morris Wecker, Hellgate, 4:23.75. 6, Isaac Schmidt, Hellgate, 4:25.39. 7,

Joseph Vanden Bos, Glacier, 4:28.36. 8, Bridger Longtine, Helena Capit,

4:33.17. 9, Elijah Boyd, Glacier, 4:33.99. 10, Mo Scariano, Hellgate, 4:36.00.

11, Derek Macfarlane, Flathead, 4:36.80. 12, Brock Adkins, Glacier, 4:37.58.

13, Ian Curtis, Hellgate, 4:43.16. 14, Bryce Maxson, Helena Capit, 4:43.17.

15, Calvin Quindry, Sentinel, 4:43.73. 16, Spencer Bartow, Helena Capit,

4:44.37. 17, Otto MacDonald, Sentinel, 4:46.01. 18, Jonah Fisher, Helena,

4:46.07. 19, Griffin Fischer, Flathead, 4:46.10. 20, Aren Alexander-Battee,

Glacier, 4:46.75. 21, Jacob Rice, Helena, 4:48.36. 22, Sean Stineford, Big

Sky, 4:49.39. 23, Connor Rigsby, Helena, 4:50.51. 24, Stormy Kipp, Big Sky,

4:57.23. 25, Kyle Calles, Flathead, 4:58.26. 26, Mckay Hunter, Big Sky,

4:58.66. 27, William Southworth, Helena Capit, 5:01.41. --, Peter Lund, Helena

Capit, NT. --, Will Dauenhauer, Hellgate, NT. --, Draven Lincoln, Big Sky, NT.

--, Daniel Redfield, Big Sky, NT. --, Kegan Morris, Sentinel, NT. --, Grant

Wyland, Sentinel, NT. --, Nash Grafe, Glacier, NT.



Boys 3200 Meter Run

1, Ben Perrin, Flathead, 9:17.88. 2, Marshall Beatty, Sentinel, 9:27.61. 3,

Isaac Schmidt, Hellgate, 9:40.95. 4, Morris Wecker, Hellgate, 9:49.17. 5,

Simon Hill, Glacier, 10:02.98. 6, Ian Curtis, Hellgate, 10:05.32. 7, Bridger

Longtine, Helena Capit, 10:07.11. 8, Otto MacDonald, Sentinel, 10:16.35. 9,

Calvin Quindry, Sentinel, 10:19.66. 10, Jonah Fisher, Helena, 10:20.07. 11,

Jacob Rice, Helena, 10:20.55. 12, Jack Mitchell-Robohm, Hellgate, 10:21.10.

13, Sean Stineford, Big Sky, 10:21.58. 14, Bryce Maxson, Helena Capit,

10:28.17. 15, Alex Murphy, Flathead, 10:35.97. 16, Aren Alexander-Battee,

Glacier, 10:37.51. 17, Lukas Horejsi, Hellgate, 10:43.24. 18, Derek

Macfarlane, Flathead, 10:44.84. 19, Parker Gillespie, Flathead, 10:55.79. 20,

Mckay Hunter, Big Sky, 10:58.48. 21, Keaton Fischer, Flathead, 11:02.38. 22,

Jesse McMurtrey, Helena Capit, 11:05.39. 23, Andrew Lingle, Sentinel,

11:06.05. 24, Peter Lund, Helena Capit, 11:10.45. 25, Zane Roush, Helena,

11:25.11. 26, Max DeVries, Glacier, 11:27.42. 27, Avery Hanson, Glacier,

11:27.54. 28, Justin Patten, Helena Capit, 12:02.36. --, Kegan Morris,

Sentinel, NT. --, Joseph Vanden Bos, Glacier, DNF.



Boys 110 Meter Hurdles Preliminaries

1, Derrick Olsen, Helena, 14.68q. 2, Aidan Fitzgerald, Helena, 15.24q. 3,

Victor Pavsek, Helena Capit, 15.74q. 4, Xavier Melice, Helena Capit, 15.77q.

5, Dawson Rinehart, Flathead, 15.81q. 6, Chad Hemsley, Flathead, 16.02q. 7,

Brendan Thompson, Sentinel, 16.27q. 8, Andrew Durado, Glacier, 16.28q. 8,

Pascual Gutierrez, Big Sky, 16.28q. 10, Camas Rinehart, Flathead, 16.32q. 11,

Josh Malone, Big Sky, 16.67. 12, Drew Deck, Glacier, 16.85. 13, Mason

VanVallis, Big Sky, 16.94. 14, Dennis Krueger, Big Sky, 17.15. 15, Jakub

Bunch, Big Sky, 17.28. 16, Ryan Jeude, Flathead, 17.79. 17, Leo Thrush,

Sentinel, 18.30. 18, Nicolas Mow, Helena Capit, 18.40. 19, Jeremiah Wamsley,

Helena Capit, 18.45. 20, Logan Fischer, Sentinel, 18.53. 21, Blaise Murphy,

Helena Capit, 18.62. 22, Pat Maart, Hellgate, 19.03. 23, Lamar Rhoades,

Sentinel, 19.08. --, Colter Hilmo, Hellgate, NT. --, Kade Lunday, Hellgate,

NT. --, Aidan Brus, Helena, NT.



Boys 110 Meter Hurdles Finals

1, Derrick Olsen, Helena, 14.34. 2, Aidan Fitzgerald, Helena, 14.71. 3, Dawson

Rinehart, Flathead, 15.42. 4, Victor Pavsek, Helena Capit, 15.44. 5, Chad

Hemsley, Flathead, 15.78. 6, Brendan Thompson, Sentinel, 15.97. 7, Andrew

Durado, Glacier, 16.03. 8, Pascual Gutierrez, Big Sky, 16.16. 9, Xavier

Melice, Helena Capit, 16.34. 10, Camas Rinehart, Flathead, 16.72.



Boys 300 Meter Hurdles

1, Chad Hemsley, Flathead, 39.55. 2, Derrick Olsen, Helena, 40.55. 3, Scout

Willcut, Glacier, 41.06. 4, Zach Huth, Helena, 41.08. 5, Jakub Bunch, Big Sky,

41.15. 6, Dennis Krueger, Big Sky, 41.36. 7, Tim Smith, Helena Capit, 41.80.

8, Andrew Durado, Glacier, 42.08. 9, Jordan Christian, Hellgate, 42.16. 10,

Alec Ladas, Helena Capit, 43.08. 11, Brendan Thompson, Sentinel, 43.22. 12,

Hayden Cramer, Big Sky, 43.87. 13, Ryan Jeude, Flathead, 43.89. 14, Jace

Dewalt, Hellgate, 43.99. 15, Aidan Brus, Helena, 44.24. 16, Leo Thrush,

Sentinel, 44.26. 17, Connor Rauckhorst, Sentinel, 44.31. 18, Lamar Rhoades,

Sentinel, 44.34. 18, Carson Woodland, Helena, 44.34. 20, Mason VanVallis, Big

Sky, 45.07. 21, Alex Barker, Helena Capit, 45.38. 22, Jake Smith, Glacier,

46.70. 23, Hayden Ferguson, Helena, 50.13. 24, Carl Butz, Big Sky, 50.81. 25,

Camas Rinehart, Flathead, 58.95. --, Dawson Rinehart, Flathead, DNF. --,

Xavier Melice, Helena Capit, DNF.



Boys 4x100 Meter Relay

1, Glacier High School 'A' (Scout Willcut , Ethan Larson , Jackson Pepe , Drew

Turner ), 42.26. 2, Helena 'A' (Keair Adgerson , Zander Mozer , Ryan Arntson ,

Derrick Olsen ), 42.59. 3, Sentinel High School 'A' (Mark Macklin , Blake

Linsted , Hudson Shermer , Joryn Lawson ), 43.21. 4, Big Sky 'A' (Kaden Lahti

, Bleyz Lorengo , Hunter Dutton , Nick Wakai ), 43.82. 5, Helena Capital 'A'

(Joe Hagengruer , Matt McGinley , Connor Poppe , Ethan Mackay ), 44.04. 6,

Flathead High School 'A' (Hunter Dana , Trae Vasquez , Eric Reyna , Bobby

Lowry ), 44.16. 7, Hellgate 'A' (Alec Weimer , Jace Dewalt , Jordan Christian

, Burke McGowan ), 44.88.



Boys 4x400 Meter Relay

1, Flathead High School 'A' (Micah Bucy , Jaden Anderson , Trae Vasquez ,

Dawson Rinehart ), 3:23.72. 2, Helena 'A' (Ray Trudeau , Iain Anderson , Kaleb

Winterburn , Zander Mozer ), 3:25.35. 3, Sentinel High School 'A' (Tyler Puddy

, Grant Wyland , Rylan Ortt , Elias Dewaters ), 3:32.49. 4, Helena Capital 'A'

(Colin Sassano , Shane Haller , Ryan Spragg , Ethan Mackay ), 3:32.51. 5,

Hellgate 'A' (Ian Barrett Hakanson , Jace Dewalt , Jordan Christian , Will

Dauenhauer ), 3:35.20. 6, Big Sky 'A' (Bleyz Lorengo , Dennis Krueger , Nick

Wakai , Ben Maehl ), 3:36.02. --, Glacier High School 'A' (Andrew Durado ,

James Duram , Drew Deck , Brock Adkins ), FS.



Boys High Jump

1, Trey Tintinger, Helena, 6-09. 2, Micah Bucy, Flathead, 6-07. 3, Hunter

Nicholson, Glacier, 6-05. 4, Aidan Fitzgerald, Helena, 6-03. 5, Andy Thomas,

Flathead, J6-03. 6, Pascual Gutierrez, Big Sky, J6-03. 7, Seth Moon, Flathead,

6-01. 7, Alec Weimer, Hellgate, 6-01. 7, Brian McMahon, Helena, 6-01. 10,

Truman Galland, Hellgate, 5-11. 10, Kody Schlauch, Helena, 5-11. 10, Eric

Richlie, Hellgate, 5-11. 10, Rory Benedict, Hellgate, 5-11. 10, Josh Malone,

Big Sky, 5-11. 15, Jaxsen Petersen, Helena Capit, 5-09. 15, Logan Gunderson,

Flathead, 5-09. 15, Bryson Muchmore, Sentinel, 5-09. 18, david Gibson, Big

Sky, 5-07. 18, Trey Carmalt, Glacier, 5-07. --, Sean Hegstad, Glacier, NH. --,

Caden Ingraham, Sentinel, NH. --, Carson Clarke, Sentinel, NH. --, Mason

VanVallis, Big Sky, NH. --, John Armstrong, Helena, NH. --, John Shelton,

Flathead, NH. --, Carl Butz, Big Sky, NH.



Boys Pole Vault

1, Ethan Mackay, Helena Capit, 13-06. 2, Jacob Hofer, Helena Capit, 13-00. 3,

Caleb Ferguson, Helena, J13-00. 4, Rylan Wilcox, Big Sky, J13-00. 5, Jaden

MacNeil, Flathead, 12-06. 6, Tehl King, Helena Capit, 12-00. 7, Tyler Flink,

Big Sky, J12-00. 8, Kyle Mulcahy, Glacier, 11-06. 8, Kenyon Fretwell,

Flathead, 11-06. 10, Luke Wilson, Hellgate, 11-00. 10, Jared Rosenquist,

Sentinel, 11-00. 10, Dawson Ziegler, Helena Capit, 11-00. 10, Lane Wilson,

Glacier, 11-00. 10, Michael Nettleton, Helena Capit, 11-00. 10, Tanner Terzo,

Hellgate, 11-00. 10, david Gibson, Big Sky, 11-00. 10, Caden Harkins, Glacier,

11-00. 10, Jarod Fortmann, Big Sky, 11-00. 10, Lane Kelly, Big Sky, 11-00. --,

Garrett Bywater, Helena, NH. --, Darrock Jackson, Flathead, NH. --, Logan

Fischer, Sentinel, NH. --, Hunter Reichert, Flathead, NH. --, Caden Messer,

Sentinel, NH. --, Bentley Boone, Flathead, NH. --, Ethan Diaz, Helena, NH.



Boys Long Jump

1, Hunter Nicholson, Glacier, 21-07.50. 2, Bobby Lowry, Flathead, 21-00.50. 3,

Trae Vasquez, Flathead, 20-06.25. 4, Josh Malone, Big Sky, 20-03. 5, Andy

Thomas, Flathead, 20-01.25. 6, Jason Shooshtari, Sentinel, 19-11.25. 7, Caden

Ingraham, Sentinel, 19-09.75. 8, Jacob Schnatter, Glacier, 19-08.50. 9, Joe

Hagengruer, Helena Capit, 19-08. 10, Max Mader, Helena, 19-07.25. 11, Tommy

McDuffie, Helena Capit, 19-05.25. 12, Elias Dewaters, Sentinel, 19-05. 13,

Alec Weimer, Hellgate, 19-04. 14, Kody Schlauch, Helena, 19-03.75. 15, Keair

Adgerson, Helena, 19-03.50. 16, Caleb Ferguson, Helena, 19-02. 17, Sean

Hegstad, Glacier, 19-01.50. 18, Carl Soltis, Helena, 19-00.50. 19, Pascual

Gutierrez, Big Sky, 18-11. 20, Joryn Lawson, Sentinel, 18-09. 21, Seth Moon,

Flathead, 18-07. 22, Cade Gagnon, Flathead, 18-05.25. 23, Drew Deck, Glacier,

18-03.75. 24, Levi Janacaro, Big Sky, 18-01.50. 25, Rylan Wilcox, Big Sky,

18-00.25. 26, Brandon Colodonato, Hellgate, 17-11.25. 27, Parker Johnston,

Helena Capit, 17-04. 28, Burke McGowan, Hellgate, 17-00.50. 29, david Gibson,

Big Sky, 16-10.50. --, Caden James-Rathbun, Hellgate, ND. --, Camren Kovarik,

Sentinel, ND. --, Shane Haller, Helena Capit, ND. --, Logan Slocum, Glacier,

ND.



Boys Triple Jump

1, Hunter Nicholson, Glacier, 44-05.25. 2, Josh Malone, Big Sky, 43-00. 3,

Caleb Ferguson, Helena, 42-02.50. 4, Pascual Gutierrez, Big Sky, 41-11.25. 5,

Kendall Johnson, Helena, 41-07. 6, Andy Thomas, Flathead, 41-03.50. 7, Max

Mader, Helena, 41-02. 8, Caden Ingraham, Sentinel, 40-11.50. 9, Tommy

McDuffie, Helena Capit, 40-11. 10, Caden Harkins, Glacier, 40-10.25. 11, Levi

Janacaro, Big Sky, 40-09.50. 12, Seth Moon, Flathead, 39-11.50. 13, Cade

Gagnon, Flathead, 39-00. 14, Mason VanVallis, Big Sky, 38-04. 15, Jason

Shooshtari, Sentinel, 38-01.25. 16, Tim Smith, Helena Capit, 37-10.25. 17,

Joryn Lawson, Sentinel, 37-06. 18, Alec Weimer, Hellgate, 36-08.75. 19,

Christian Lomax, Glacier, 36-05.75. 20, Austin Tripp, Hellgate, 36-03.50. 21,

Vivek Patel, Hellgate, 35-11.75. 22, Lucca Wellenstein, Hellgate, 34-05.25.

23, Dylan Simpson, Helena, 33-02.75. --, Alex Johnson, Helena, ND. --, Colter

Hilmo, Hellgate, ND. --, Joe Hagengruer, Helena Capit, ND.



Boys Shot Put

1, Justin Jenks, Helena Capit, 59-00.75. 2, Tadan Gilman, Glacier, 51-10. 3,

Conor Quick, Helena Capit, 49-08.50. 4, Michael Lee, Flathead, 49-00.75. 5,

Dan Stockton, Helena, 49-00.25. 6, Kory Broussard, Helena Capit, 46-02.50. 7,

Cody Hartsoch, Glacier, 45-10.75. 8, Jarrett Kessler, Glacier, 44-11. 9,

Hunter Dutton, Big Sky, 43-03. 10, Levi Janacaro, Big Sky, 43-01. 11, Bo Hann,

Big Sky, 42-02.25. 12, Cole Smith, Flathead, 41-11.50. 13, Nick Wakai, Big

Sky, 41-09.25. 14, Tre Krause, Glacier, 41-00.25. 15, Grayson Weber, Helena

Capit, 40-03.50. 16, Holden Sampson, Helena, 40-02.50. 17, Trevor Duvall,

Sentinel, 40-00.50. 18, Brandon Spencer, Sentinel, 39-11.75. 19, Patrick

Hammond, Flathead, 39-04.50. 20, Tommy Leonard, Big Sky, 38-08.75. 21, Nathan

Holzer, Sentinel, 38-07.50. 22, Alex Paull, Flathead, 37-08.25. 23, Paul

Schuele, Helena, 37-07.75. 24, Matt Marcinkowski, Hellgate, 36-03.50. 25,

Caleb Sherrill, Flathead, 35-08. 26, Mazeric Minjares, Hellgate, 35-01.25. 27,

Bridger Deaton, Sentinel, 34-03. 28, Matt Woldstad, Hellgate, 32-10. 28, Ben

Macrow, Hellgate, 32-10. 30, Austin Ailport, Hellgate, 32-06. --, Kellin

Bemis, Glacier, ND.



Boys Discus Throw

1, Justin Jenks, Helena Capit, 162-08. 2, Blake Linsted, Sentinel, 145-05. 3,

Michael Lee, Flathead, 142-01. 4, Hunter Dutton, Big Sky, 140-07. 5, Kory

Broussard, Helena Capit, 140-03. 6, Tadan Gilman, Glacier, 139-09. 7, Bryce

Grame, Glacier, 137-05. 8, Brandon Spencer, Sentinel, 128-04. 9, Bo Hann, Big

Sky, 126-01. 10, Trevor Duvall, Sentinel, 126-00. 11, Brady Clawson, Big Sky,

124-00. 12, Rielly Manger, Flathead, 123-05. 13, Alec Conwell, Sentinel,

121-10. 14, Grayson Weber, Helena Capit, 120-07. 15, Dan Stockton, Helena,

118-05. 16, Alex Paull, Flathead, 116-09. 17, Andrew Lange, Big Sky, 116-06.

18, Grayson Hilborn, Helena, 115-10. 19, Cole Smith, Flathead, 114-10. 20,

Michael Buls, Flathead, 113-07. 21, Cody Hartsoch, Glacier, 111-01. 22, Matt

Marcinkowski, Hellgate, 110-02. 23, Christian Unger, Big Sky, 94-07. 24,

Brooks Michaels, Glacier, 92-10. --, Conor Quick, Helena Capit, ND. --, Kellin

Bemis, Glacier, ND. --, Bridger Deaton, Sentinel, ND.



Boys Javelin Throw

1, Tadan Gilman, Glacier, 181-00. 2, Bennett McChesney, Glacier, 178-05. 3,

Evan Todd, Glacier, 170-11. 4, Rylan Ortt, Sentinel, 170-06. 5, Kory

Broussard, Helena Capit, 161-03. 6, Seth Schneider, Helena Capit, 159-04. 7,

Brandon Morley, Sentinel, 157-06. 8, Max Mader, Helena, 151-09. 9, Brian

Jakubowski, Sentinel, 149-05. 10, Christian Unger, Big Sky, 148-04. 11, Conor

Quick, Helena Capit, 148-00. 12, Ward Evanoff, Flathead, 144-08. 13, Gage

Haran, Hellgate, 144-03. 13, Reese Blossom, Helena Capit, 144-03. 15, Logan

Riddle, Hellgate, 143-05. 16, Cole Gunderson, Flathead, 141-04. 17, Bryan

Baker, Flathead, 139-07. 18, Cain Roettig, Flathead, 136-09. 19, Everet Fred,

Big Sky, 136-00. 20, Gabe Walsh, Helena, 135-04. 21, Blake Rausch, Flathead,

134-06. 22, Monte Pearson, Helena Capit, 134-01. 23, Evan Rankin, Helena,

128-08. 24, Aiden Gilham, Hellgate, 127-01. 25, Logan Smith, Glacier, 125-02.

25, Vivek Patel, Hellgate, 125-02. 27, Caden Messer, Sentinel, 123-08. 28, Max

Weise, Hellgate, 122-04. --, Seth Entzel, Big Sky, ND.