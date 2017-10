10/28 High School Football Playoffs Highlights & Scores

PREP FOOTBALL

State Tournament

First Round

Class A

Dillon 53, Butte Central 13



Class B

Colstrip 27, Townsend 13



Eureka 40, Cut Bank 6



Manhattan 33, Melstone-Roundup 28



Missoula Loyola 48, Malta-Whitewater-Saco 6



Shelby 23, Bigfork 20



Whitehall 26, Shepherd 18



Class C 6-Man

Big Sandy 55, Richey-Lambert 32



Mon-Dak 66, Sunburst 31



Valier 61, Jordan 59



West Yellowstone 84, Shields Valley 36



White Sulphur Springs 58, Reed Point-Rapelje 6



Wibaux 51, Geraldine/Highwood 45



Winnett-Grass Range 50, Noxon 12



Class C 8-Man

Belt 58, Scobey-Opheim 34



Charlo 68, Joliet 38



Circle 68, Centerville 14



Ennis 56, Arlee 0



Fairview 44, Great Falls Central 16



Flint Creek 64, Lone Peak 0



Forsyth 54, Choteau 14



Hobson-Moore-Judith Gap 34, Plains 20