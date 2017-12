Capital City Duals: Highlights & Results

Highlights and results from the Capital City Duals held on Saturday, December 2nd

Results:

3-0 Butte

Butte 44, Capital 25

Butte 61, Bozeman JV 12

Butte 59, Helena 18

3-0 Flathead

Flathead 60, Helena 15

Flathead 39, Capital 27

Flathead 36, Big Sky 24

2-1 Big Sky

Big Sky 55, Glacier 18

Big Sky 57, Bozeman JV 18

Flathead 36, Big Sky 24

2-1 Glacier

Glacier 39, Capital 36

Glacier 45, Bozeman JV 30

Helena 37, Glacier 36

1-2 Helena

Helena 37, Glacier 36

Butte 59, Helena 18

Flathead 60, Helena 15

0-3 Capital

Butte 44, Capital 25

Flathead 39, Capital 27

Glacier 39, Capital 36

0-3 Bozeman JV

Glacier 45, Bozeman JV 30

Big Sky 57, Bozeman JV 18

Butte 61, Bozeman JV 12